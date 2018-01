O hit Ai se eu te pego ganhou uma versão especial para a campanha pelo uso de camisinha no Brasil no carnaval. O Ministério da Saúde publicou ontem em sua conta no YouTube um vídeo em que o cantor diz: “No carnaval ou na balada. Se a pegação começou a rolar. Você com a pessoa mais linda. E camisinha pra não vacilar.”

Segundo o ministério, a campanha tem como principal foco os jovens gays, de 15 a 24 anos. Veja o vídeo abaixo: