Com a participação dos leitores, completamos o mapa com as 50 estátuas do Mônica Parade. Recebemos 627 cliques no Instagram com a hashtag #MonicaParadeEstadao. Agradecemos a participação de todos!

O Mônica Parade é uma ação do Mauricio de Sousa para comemorar os 50 anos da personagem dos gibis; 50 estátuas da baixinha mais famosa do Brasil estão espalhadas por 35 bairros da capital paulista.

Veja onde elas estão: