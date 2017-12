Mulher põe marido à venda na internet: ele joga muito videogame, reclama

Uma jovem norte-americana se cansou do marido. E resolveu ousar: pôs o rapaz de 22 anos à venda em um site de classificados. “Ele adora comer e jogar videogame o dia todo”, escreveu Alyse Bradley na página Craiglist. “Fácil para manter, apenas comida e água a cada três, cinco horas”, continua ela no anúncio.

Mas Kyle alega ter uma boa razão para a vida mansa: soldado, ele voltou recentemente do Afeganistão com um ferimento nas costas. E o videogame seria a única forma de manter contato com os colegas.

É claro, trata-se de uma brincadeira. Mas Alyse, de Utah, chegou a receber ofertas pelo marido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Via O Globo.