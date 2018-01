Mulher acusa marido de portar bomba em avião para impedir que ele se encontre com amante

Desesperada para impedir que marido entrasse em avião, uma mulher nos EUA ligou para a companhia aérea responsável pelo voo acusando o companheiro de portar uma bomba. O plano era salvar o seu casamento de 30 anos, já que ela estaria convicta de que ele iria viajar para se encontrar com a amante.

Ao ser interceptado no aeroporto, o marido explicou aos policiais que estava tendo sérios problemas conjugais. Não se sabe se os dois permanecem casados. Mas a mulher será processada por prover informações falsas. ‘Ela disse que não estava pensando direito, mas não queria machucar ninguém, nem causar danos’, afirmou o agente especial do FBI que cuidou do caso.

Via Daily Mail