Mulheres que jogam games on-line têm relações sexuais com mais frequência do que as que não jogam. A pesquisa foi feita pelo site de games Gamehouse.

38% das jogadoras fazem sexo pelo menos uma vez por mês. Entre as que não jogam, apenas 34% fazem com a mesma frequência. Além disso, 50% das jogadoras se sentem mais inteligentes.

A pesquisa foi feita em outubro de 2011, com dois mil adultos.

Via G1