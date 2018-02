Mulheres ultrapassam homens em inteligência pela 1ª vez

Desde 1905, os homens sempre tiveram melhor resultado nos testes de quociente de inteligência, o famoso QI. Foi o ano da criação do exame. Só que isso mudou: pela primeira vez na história, as mulheres venceram.

James Flynn é um dos mais renomados especialistas em QI. Ele é da Universidade de Otago, na Nova Zelândia e analisou testes feitos na Europa Ocidental, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Estônia e Argentina.

Em muitos países, a média de inteligência é igual, desapareceu a diferença. Em outros, as mulheres ultrapassaram. Por que?

As hipóteses, traduzidas pelo jornal O Globo:

1) Elas sempre foram mais inteligentes que eles. Mas, agora, com mais oportunidades educacionais e profissionais, superaram os homens no teste.

2) As mulheres se especializaram em multitarefas (principalmente conciliando vida familiar e profissional), o que fez com que elas se desenvolvessem mais e passassem à frente do sexo oposto.

Foto: Tiago Zaniratti/Flickr/Creative Commons