Não aguenta mais ‘BBB’? Saiba como bloquear posts sobre o programa no Twitter e Facebook

Começou uma nova edição do Big Brother Brasil – e as discussões sobre o programa pegam fogo nas redes sociais. Para quem não acompanha o reality show e já não aguenta mais ler postagens de amigos sobre os brothers no Twitter e Facebook, há uma alternativa: “No BBB”. Trata-se de uma extensão para o Google Chrome que promete limpar sua timeline bloqueando mensagens com os termos “BBB” e “BigBrother.”

Adicionando a extensão ao Chrome, é necessário fazer logout e login no Facebook para que ela comece a funcionar. Então, os comentários dos seus amigos sobre o BBB são substituídos pela mensagem “conteúdo bloqueado por conter texto relacionado ao BBB, se quiser ver clique aqui”. O mesmo vale para o Twitter.

Já baixou a extensão? O que achou?