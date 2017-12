Nas redes sociais, hashtag #golpe ultrapassa #aletheia

Com o avanço da Operação Lava Jato, a polarização que divide o Brasil nesta sexta-feira tem reflexo também nas redes sociais. Desde o início da manhã, as duas principais hashtags sobre o assunto (#Golpe e #Aletheia, nome da 24ª fase da operação) estão disputando espaço no Twitter Brasil. Até as 8h45, #Aletheia estava no topo dos trending topics, termômetro dos assuntos mais falados na rede. Depois, a hashtag foi ultrapassada pela resposta dos grupos que consideram os desdobramentos da operação – que culminou no depoimento coercitivo do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva – um golpe.

O gráfico abaixo mostra o duelo das hashtags: