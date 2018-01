Nestlé vai lançar ovo de páscoa do Kit Kat

Foto: Reprodução

Viciados em Kit Kat devem continuar a comemorar. Além de poderem comer as tradicionais barrinhas que foram relançadas no Brasil em 2011, neste ano eles irão encontrar nos supermercados o ovo de Páscoa recheado com pequenos pedaços do chocolate. O produto será posto à venda especialmente no mercado brasileiro, pela multinacional suíça Nestlé.

Polêmica. Recentemente, o chocolate foi alvo de uma campanha do Greenpeace alertando para a origem do óleo que é um dos ingredientes do Kit Kat. A entidade denunciou que a extração da matéria-prima era feita na Floresta da Indonésia, o que prejudicaria o ecossistema local e estaria contribuindo para a extinção da população de orangotangos, como mostra o vídeo:

Em nota, a multinacional informou hoje ao Radar Pop que tem um compromisso de utilizar óleo de palma apenas de fontes sustentáveis até 2015. “Para garantir que os nossos compromissos em relação ao desmatamento sejam cumpridos, a Nestlé firmou uma parceria com a TFT (The Forest Trust) em maio de 2010, para investigar sua cadeia de fornecedores de óleo de palma”, afirmou.

(Via Exame)