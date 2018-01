Novo RG digital será gratuito, aprova Senado

O novo documento de identidade será gratuito na primeira emissão, aprovou nesta quarta-feira a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. O documento é um cartão magnético com chip. Se não houver recurso no Plenário, o projeto segue para a Câmara.

Segundo o relator do projeto, Benedito de Lira (PP-AL), o valor que seria cobrado pelo documento, R$ 40, é “de considerável monta para muitos brasileiros”. “Desse modo, busca-se fazer com que o Estado arque ao menos com a primeira emissão do documento”, disse ao Jornal do Senado.