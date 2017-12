Obama e Romney ganham camisinhas próprias na corrida eleitoral

Como você costuma mostrar seu apoio a candidatos nas eleições? Uma hashtag no Twitter, uma placa na frente de casa? Pois nos EUA, é possível comprar uma camisinha com a cara do Obama ou do Romney, os candidatos democratas e republicanos, respectivamente, que concorrem à presidência do país.

A coleção de preservaticos chama-se: “Eleição Ereção 2012” e foi lançada por uma empresa chamada Say With a Condom (diga com uma camisinha, em português) com frases pra lá de irônicas.

Na embalagem do preservativo de Obama, vem escrito “não se quebra facilmente como suas promessas”, enquanto que na de Romney o slogan diz “boa para todas as posições”. No site em que estão á venda, o modelo relativo é descrito ainda como “esperança não é uma forma de proteção”, enquanto o de Romney traz os dizeres “tão barato que até os pobres podem comprar”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Custa US$ 3,95. E, segundo o Huffington Post, o modelo de Obama está vendendo mais que o de Romney.