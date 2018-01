Os problemas da Olimpíada de Inverno (pelas redes sociais)

Por Ítalo Reis

SÃO PAULO – Faz sucesso na internet um perfil no Twitter que conta e repercute os problemas que os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia, enfrentam desde antes do início das disputas. Problemas de Sochi, em tradução livre (@SochiProblems), estreou na rede três dias antes da abertura da Olimpíada de Inverno e bem depois da conta dos Jogos (@Sochi2014), e mesmo assim já tem quase 100 mil seguidores a mais que o perfil oficial.

Foi por lá que problemas que os atletas e outros participantes enfrentam na infraestrutura da cidade ganharam repercussão com um humor satírico. Falhas que viraram assunto na rede muito antes de um dos anéis olímpicos não funcionar na cerimônia de abertura. Veja mais exemplos no fim do texto.

O banheiro com duas privadas

A conta é atualizada por um estudante e jornalista canadense, que também aponta as críticas pela controversa lei anti-gay do país. Alex Broad conta ao Yahoo! Sports que a ideia nasceu após ele ver na rede reclamações dos problemas em Sochi e também depois derramar café em um colega e dizer: “Problemas canadenses”.

“Acho que (a conta) ficou viral rapidamente por causa do exuberante custo dos Jogos deste ano. E o despreparo disso”, sugere. Essa Olimpíada de Inverno é considerada a mais cara da história: US$ 51 bilhões.

Obras ainda a todo vapor horas antes do início dos Jogos

With opening ceremony of Olympics just five hours away, men are still hard at work in #Sochi. pic.twitter.com/CUeO65pZWa — Chris Kuc (@ChrisKuc) 7 fevereiro 2014

Os arriscados corredores de hotéis

Hallways very dangerous, keep calm and carry on…or trip and fall and hit head. #SochiProblems #Sochi2014 pic.twitter.com/W2byFOOgax — Sochi Problems (@SochiProblems) 6 fevereiro 2014

O atleta que ficou preso no banheiro (com porta de papelão)

My teammate got stuck in the bathroom. Barefoot, naked and alone he called his inner strength. @JohnnyQuinnUSA pic.twitter.com/xvlKtYpaaT — Dallas Robinson (@DRobUSA) 8 fevereiro 2014

O site que deu erro