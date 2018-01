Página do Anonymous Rio no Facebook é invadida

A página do Anonymous Rio no Facebook foi invadida ontem à noite, um dia antes do evento mundial ‘

’. Hoje, por volta das 13h, chegou a sair do ar por alguns minutos.

A imagem de capa foi alterada. Nela, havia uma mensagem sobre a autoria da invasão: ‘Nenhum grupo assumiu este ataque, porque não foi nenhum deles. Somos só pessoas indignadas, inconformadas com a hipocrisia que esta página mantinha’. Até a manhã de hoje, a página tinha cerca de 173 mil seguidores.