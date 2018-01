PARTICIPE: ‘Estadão’ convida internautas a fazer mapa das enchentes em SP

Todos os anos, São Paulo é castigada por temporais que causam transtornos e riscos aos cidadãos com alagamentos, quedas de árvores e semáforos apagados. Para cobrar as autoridades, o Estadão convida os internautas para um novo projeto colaborativo.

Viu alguma enchente na cidade que aparece toda vez que chove? Sabe de alguma árvore que corre o risco de cair com a tempestade? O semáforo que você passa está sempre com problemas? Nos envie fotos do local. Nosos repórteres vão verificar a situação e depois cobraremos os responsáveis.

Para participar, poste sua foto no Instagram ca hashtag #EnchenteEstadao informando o endereço da ocorrência. Quem preferir pode enviar para o e-mail estadao@gmail.com.

Foto: Paulo Liebert/Estadão