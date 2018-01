PARTICIPE! Fotografe a água em homenagem ao seu dia mundial e envie para o ‘Estadão’

Esta sexta-feira é Dia Mundial da Água. E o Estadão convida leitores para um projeto especial: fotografem a água, em seus mais diferentes locais e mandem para a gente. As melhores ganharão destaque no nosso Instagram, no nosso site e na versão impressa.

Não há regras para as fotos. Basta que não fujam ao tema: tem de ter água envolvida. Para participar, é só postar uma foto no Instagram com a hashtag #AguaEstadao ou enviar para o e-mail estadao@gmail.com. Por favor, informem a cidade onde a foto foi tirada e, se possível, o ponto de referência.

Abaixo, algumas imagens para inspirar vocês.

Foto: gaudiramone/Flickr/Creative Commons

Foto: Danilo Bento/Flickr/Creative Commons

Foto: Triangulo del Café/Flickr/Creative Commons

Foto: Eiti Kimura/Flickr/Creative Commons