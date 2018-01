Pássaro do Twitter tem nome divulgado

Foto: Reprodução

Você sabia que o símbolo do Twitter tem um nome? O passarinho se chama Larry. O nome foi dado em homenagem ao jogador da NBA Larry Bird, que ficou famoso por jogar no Bolton Celtics, time da cidade do co-fundador da rede.

O gerente de produtos do micro-blog, Ryan Sarver, publicou a imagem da apresentação com o nome do pássaro ontem, em seu Twitter. Sarver também deu a dica: para fechar rapidamente os tweets expandidos da nova versão da rede, basta apertar ‘L’, de ‘Larry’. Gostaram?

(Via Huffington Post)