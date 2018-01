Pendrive de 1 terabyte é lançado nos EUA

Que tal carregar todos os arquivos do seu computador no bolso? A Kingston lançou nos EUA o que a imprensa especializada afirma ser o primeiro pendrive de 1 terabyte do mundo. A novidade foi mostrada na Consumer Electronics Show (CES), a maior feira de tecnologia do mundo.

O dispositivo ainda vem com a tecnologia SuperSpeed USB 3.0, que permite a leitura de dados a uma velocidade de 240MB por segundo e a gravação a 160 MB por segundo.

Só o preço que não promete ser bacana. O modelo com 512GB de capacidade foi apresentado a US$ 1.750. Não divulgaram ainda o valor para o modelo de 1TB. Mas imagine….

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Via Cnet

Acompanhe a cobertura completa da CES pelo site do Link