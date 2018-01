E a piada de Evaristo Costa no Jornal Hoje desta segunda-feira, 2, transformou o nome do apresentador em trending topic mundial no Twitter. “Gosta de mamão, Sandra?”, perguntou o jornalista à sua colega de bancada. “Gosto sim, Evaristo”, respondeu ela, ao que o jornalista ofereceu sua mão. A brincadeira ganhou enorme repercussão na internet.

Você perdeu? Veja aqui: