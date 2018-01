Postar foto de comida no Instagram é sinal de distúrbio, afirma psiquiatra

Fotos de comida no Instagram são muito comuns. Você posta? Cuidado. Pode estar com distúrbio alimentar, alerta psiquiatra. “Tenho pacientes para os quais a comida se tornou problemática. Eles transformam o alimento no centro de toda a sua vida social: o que eles comem, quando comem, quando vão comer novamente”, afirmou Valerie Taylor, da Universidade de Toronto ao The Huffington Post.

Segundo ela, o fato de ficar obsessivamente postando fotos de alimentos no Instagram pode fazer a pessoa excluir todo o resto de sua vida. “A preocupação ocorre quando tudo o que as pessoas postam são fotos de comida. Nós tiramos fotos do que é importante para nós e, para cada pessoa, a comida se transforma o centro e o resto o complemento.”

Foto: Stevendepolo/Flickr/Creative Commons