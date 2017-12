Loja dá roupa de graça a quem for só de calcinha ou cueca

Para marcar o início das remarcações de preços a marca Desigual deu roupas de graça para as 100 primeiras pessoas que entraram na loja na manhã desta quinta-feira, 27, em Madri. A única exigência para participar: é preciso estar vestido apenas com roupa de baixo.

Um grupo de pessoas usando apenas cuecas ou calcinhas e sutiãs formou fila do lado de fora da loja para participar da promoção. Para não perder as melhores peças – e já seminus – os sortudos que conseguiram entrar na Desigual experimentavam as roupas no meio da loja.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é a primeira vez que a marca espanhola fez a promoção. Ao menos nas duas últimas remarcações de temporada algumas unidades da Desigual permitiu que os “sem roupa” saíssem vestidos da loja de graça.