Prostitutas de luxo fazem greve na Espanha para conseguir empréstimo

Foto: Reprodução

Em meio à crise na Europa, as prostitutas de luxo decidiram se movimentar para conseguir linhas de crédito a famílias carentes. Eles iniciaram uma paralisação e se recusam a fazer sexo com banqueiros. Eles tentam contornar o protesto dizendo que são arquitetos ou engenheiros, mas o movimento continua e executivos dos bancos já pediram para que o governo interviesse na situação.

“Nós somos as únicas com capacidade real de pressionar o setor”, provocou a principal associação de prostituição do país. Elas pedem que os banqueiros “cumpram suas responsabilidades sociais” . Em meio à crise, uma greve geral no país está marcada para a próxima quinta-feira.

