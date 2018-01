Quem gosta de cerveja faz mais sexo no 1º encontro, aponta estudo

Foto: Reprodução

Você aprecia o gosto da cerveja? Esta foi uma das perguntas que o site OK Cupid fez numa pesquisa para identificar padrões de comportamento entre quem faz sexo no primeiro. Curiosamente, entre as 776 milhões de pessoas que responderam o questionário, as que gostam de cerveja são 60% mais propensas a ir para a cama na primeira saída.

De acordo com a pesquisa, não basta apenas frequentar bares: é preciso curtir o gosto da cerveja mesmo. Você concorda com o resultado?

(Via Superinteressante)