Restart concorre a ‘melhor banda do mundo’ pela MTV Europa

A banda Restart concorre a uma vaga na premiação MTV Europe Awards. O grupo é representante da América Latina e um dos 31 indicados regionalmente que estão em votação na internet para virarem candidatos na categoria “melhor artista/banda do mundo”. A enquete rola até o dia 29.

Se passarem, vão disputar o prêmio com concorrentes Ásia, Pacífico, África, Índia e Oriente Médio, América do Norte e Europa. A votação começa no dia 30 de outrubro e o ganhador será anunciado durante cerimônia em Frankfurt, na Alemanha.

Pela votação na internet, garotos já conquistaram o título de “melhor banda brasileira”, desbandando Agridoce, ConeCrewDiretoria, Vanguart e Emicida.

ATUALIZAÇÃO EM 31/10: O Restart venceu a votação na internet e ganhou o título de “melhor artista/banda” da América Latina. Agora vai concorrer com Rihanna, indicada da America do Norte, o russo Dima Bilan, da Europa, o chinês Han Geng, da Ásia, e o marroquino Ahmed Soultan, de África, Índia e Oriente Médio.

Via Folha e MTV