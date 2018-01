Sabe de onde saiu o #LuizaEstanoCanadá?

Por @g_pinheiro

Uma frase dita por um colunista social da Paraíba virou o mais novo meme – ou expressão repetida à exaustão, para os menos chegados nos jargões do Twitter – nas redes sociais. Já leu ou ouviu “menos Luiza, que está no Canadá” e não entendeu a piada? Foi por causa do vídeo abaixo:

Trata-se de um comercial para a construtora Execut. Nele, Rabelo reúne sua família para recomendar um novo empreendimento residencial, mas faz a ressalva de que tem gente faltando. É a Luiza, que foi para o Canadá. A moça aparece apenas em um portarretrato.

O meme rendeu a hashtag #LuizaEstanoCanadá no Twitter e cresce no Facebook – já foi criado um evento que marca uma “recepção à Luiza que vem do Canadá.” Quase 5 mil pessoas confirmaram presença. Para quem se empolgou com a brincadeira, há ainda um jogo em que a jovem esquia no gelo para voltar ao Brasil.

Em entrevista ao portal NE10/Paraíba, o colunista afirmou que não esperava tamanha repercussão. Disse ainda que a ideia de citar a ausência de sua filha foi da equipe que produziu o comercial. “Cheguei a comentar com o pessoal da agência que achava a informação desnecessária, mas eles alegaram que nossa família é bastante conhecida na região e que seria, portanto, perceptível a ausência de Luiza no comercial. Ficamos surpresos com as proporções que isso tomou”, comentou.

ATUALIZAÇÃO: Luiza voltará ao Brasil em menos de uma semana. O pai afirmou ao G1 nesta terça-feira, 17, que diante da repercussão do vídeo, a volta da jovem foi antecipada. “Ela vai chegar ao país ainda esta semana e precisa ficar amparada pela família neste momento. Não imaginava que um simples comercial pudesse ter toda esta repercussão. Só queremos ficar do lado dela”, disse.