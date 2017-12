Sucesso, o remake da novela Carrossel devolveu a vice-liderança ao SBT durante as 24 horas do dia. Nos 12 primeiros dias de junho, segundo a Folha, a emissora de Sílvio Santos marcou 5,7 pontos e a Record, 5,1. No arredondamento, SBT vence a Record por 6 a 5 (cada ponto equivale a 60 mil domicílios). O SBT não atingia esta posição desde 2008.

Carrossel registra médias de 13 a 15 pontos, chegando a 17. A Record, no horário, chega a ter menos da metade disso.