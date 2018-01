SBT sugere novo botão ao Facebook: ‘Má oê’

Em sua página no Facebook, a emissora de Silvio Santos fez uma brincadeira que está ganhando repercussão nas redes sociais. Para completar o “Reactions”, novo recurso de interação do Facebook apresentado na quarta-feira, o SBT sugeriu a Mark Zuckerberg a inclusão do botão “Má oê”, um dos bordões mais famosos do apresentador. Veja a publicação:

Ei, Mark Zuckerberg tá faltando esse botão!Quem também queria?! Boa sexta 😉 Publicado por SBT em Sexta, 26 de fevereiro de 2016

Curtiu a homenagem a Silvio?