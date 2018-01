Seis em cada dez adolescentes ficariam tristes sem internet, aponta estudo

Foto: Reprodução

Uma pesquisa britânica divulgada hoje aponta que 60% dos adolescentes se sentiriam tristes e 48% sozinhos se não pudessem acessar a internet. Uma das principais atividades dos jovens na rede é conversar com os amigos: 70% deles utilizam o chat do Facebook.

Entre as crianças, 49% se sentiriam tristes e 20% sozinhas caso não tivessem alcance à rede. O principal interesse delas na frente do computador é jogar online (74%) e fazer o dever de casa (65%). O estudo foi feito com 1000 pessoas de até 18 anos.

