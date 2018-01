Soldado chinês se atrapalha, atira granada contra si mesmo e é salvo por superior

Um soldado chinês quase se matou durante um treinamento de lançamento de granadas. Um vídeo no YouTube mostra o momento exato em que o homem se prepara para lançar o objeto, sob o olhar atento do sargento, e tudo dá errado: a granada bate nos sacos de areia – que serviriam para protegê-lo – e volta, caindo na vala onde os dois estão. Desesperado, o homem se vira e cobre a cabeça para se proteger. A sorte é que o seu superior, mais experiente, consegue puxá-lo para o outro lado da vala. Felizmente, ninguém ficou ferido com a trapalhada.

