Soldados israelenses dançam ‘Ai Se Eu Te Pego’

Mais uma do fenômeno Michel Teló. Depois do cantor ganhar as paradas da Europa e receber tratamento de estrela na mídia norte-americana, Ai Se Eu Te Pego continua pondo o mundo para dançar. Desta vez, caiu na internet um vídeo em que paraquedistas do Exército de Israel dançam ao som do sucesso do sertanejo. Segundo a imprensa local, a atitude irritou o comando do Exército israelense e o vídeo foi retirado do YouTube, mas o “estrago” já estava feito: dezenas de cópias das imagens circulam na rede.

Ficou curioso? Dá uma olhada: