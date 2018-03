Sorvete pode viciar tanto quanto cocaína, aponta estudo

Foto: Reprodução

Você se sente ‘querendo mais’ ao comer um doce? É normal. O que você não sabe é que o prazer em comer um sorvete pode provocar um estímulo tão viciante quanto o do uso de drogas. Segundo um estudo publicado na revista American Journal of Clinical Nutrition, a ingestão excessiva de alimentos com grandes quantidades de gordura e açúcar alteram a percepção do cérebro sobre a comida, tornando o consumo destes alimentos incontrolável.

O vício acontece porque, quando a comida tem alto teor de gordura e açúcar, só outras grandes quantidades podem satisfazer o desejo de comer de novo. O estudo feito no Oregon Research Institute testou 151 adolescentes, alimentados em grandes ou pequenas quantidades de gordura. Depois, foram submetidos a um teste que verificava o desejo deles de comer os mesmos alimentos. O resultado foi igual ao de usuários de drogas: quanto mais tinham ingerido, mais tinham vontade de comer – diferentemente dos que comeram uma quantidade razoável, que tinham menos vontade de voltar a ingerir os alimentos em tão curto espaço de tempo. Tome cuidado!

(Via O Globo)