SP ganhará 2º hospital veterinário público em 2013

Foto: Evelson de Freitas/Estadão

A cidade de São Paulo vai ganhar mais um hospital veterinário público. O primeiro foi inaugurado em julho do ano passado, no Tatuapé, e tratou até agora de 145 mil casos. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O prefeito Fernando Haddad (PT) deve anunciar a novidade em junho, segundo o vereador Roberto Tripoli (PV), autor do projeto. O novo hospital ainda não tem local definido para instalação, mas deve ser na zona norte. E atenderá apenas a população de baixa renda.