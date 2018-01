Ter relação complicada com a mãe faz engordar, aponta estudo

Foto: Reprodução

Você briga muito com a sua mãe? Cuidado. Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio concluíram que ter um relacionamento maternal difícil pode fazer com que as pessoas sejam duas vezes mais propensas a engordar.

Cerca de mil voluntários participaram da pesquisa, que os avaliou quando bebês e depois aos 15 anos. Só 13% dos participantes que tinham fortes ligações com suas mães tinham sobrepeso, enquanto 26% dos com relações complicadas tinham sinal de obesidade.

