Todos os filmes de Tarantino serão exibidos por R$ 4 em SP

Super dica. Com exceção de Django Livre, que estreia nesta sexta-feira no Brasil, todos os filmes do diretor Quentin Tarantino serão exibidos em cinema na cidade de São Paulo. E o melhor: por preço bem popular. Custará R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

A mostra Mondo Tarantino ocorre na cidade entre 20 de fevereiro e 17 de março no CCBB (centro de São Paulo) e de 25 de fevereiro a 15 de março no Cinusp (zona oeste). Serão exibidos os clássicos Cães de Aluguel (1992), Pulp Fiction (1994), Jack Brown, Kill Bill – Vol. 1 (2003) e Kill Bill – Vol. 2 (2004), À Prova de Morte (2007) e Bastardos Inglórios (2010).

Além de todos os filmes dirigidos, ganham a telona longas em que Tarantino participou. São eles: Um Drinque no Inferno (1996), de Robert Rodriguez, e Sin City – A Cidade do Pecado (2005), o qual foi co-diretor. As séries que ele dirigiu para a TV, como CSI e E.R. também estão no pacote.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, os filmes que influenciaram o diretor, O Grande Golpe, de Stanley Kubrick, e Taxi Driver, de Martin Scorsese, também ganham projeção na mostra.

Via Folha