Trabalhador de call center na Noruega tem apenas 8 minutos para ir ao banheiro

Já imaginou ter um tempo limite para gastar no banheiro do trabalho? Na Noruega, trabalhadores de call centers sofrem com a vigilância de um alarme, que soa caso eles passem mais de 8 minutos por dia fora de suas mesas. Os gerentes são alertados por um sistema de luzes caso alguém infrinja as regras.

O sindicato dos trabalhadores protestou contra a norma, considerando-a extremamente intrusiva. Os sistemas que regulam a privacidade na Noruega declararam que está acontecendo uma grande invasão à intimidade dos funcionários.

(Via Telegraph)