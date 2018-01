Parece que a fama de Paul McCartney não tem atingido as novas gerações. Ontem, durante a premiação do Grammy, o site BuzzFeed capturou no Twitter uma série de usuários se perguntando quem é o ex-Beatle.

