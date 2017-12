Twitter do ‘Estadão’ alcança 1 milhão de seguidores

OBRIGADO! Acabamos de ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores. Agradecemos a todos pela conversa. Valeu! =) — Estadao (@Estadao) 18 dezembro 2013

Depois do Facebook, é a vez do perfil do Estadão no Twitter alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. Agradecemos a todos pela conversa nesses mais de 6 anos na rede social.

O ano de 2013 foi especialmente marcado pela cobertura em tempo real dos protestos que atingiram o País – em meio aos milhares de tweets que inundaram a rede, o @estadao se tornou referência. O perfil foi o mais retuitado durante as manifestações. A constatação é de um levantamento realizado pelo professor Fabio Malini, um dos coordenadores do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo (Labic/Ufes).

No próximo ano, de Copa e eleições, vamos reforçar ainda mais nossa presença no Twitter. Você já segue a gente? Tem dúvidas, elogios, críticas ou sugestões? Fique à vontade para comentar abaixo.