Usuário muda nome para Mark Zuckerberg após ser expulso do Facebook

História bizarra. O Facebook está processando Mark Zuckerberg. Não o criador da rede social, mas um israelense que decidiu trocar seu nome para Mark Zuckerberg. Sim, desde dezembro, é este o nome que está em seus documentos.

Rotem Guez, que agora se chama Mark Zuckerberg, hackeou seu perfil no serviço, lançando uma ferramenta que permitiria aumentar o número de ‘Curtir’ nos posts. O Facebook não gostou e baniu o usuário. Ele, então, processou a rede social no início do ano.

Os advogados do Zuckerberg verdadeiro, então, mandaram uma carta solicitando que Rotem “nunca mais acessasse o site, serviços e plataformas do Facebook por nenhuma razão”.

Isto foi em setembro. Agora em dezembro, houve uma reviravolta. Rotem resolveu mudar seu nome oficialmente para Mark Zuckerberg sem avisar conhecidos e amigos. E o Facebook anunciou, vai processá-lo.

Ironicamente, mesmo banido, “Mark Zuckerberg” tem perfil ativo no Facebook, com 3 mil amigos.

Via The Next Web