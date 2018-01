Usuários do Internet Explorer são rejeitados ao buscar emprego, aponta estudo

Quem usa navegador que já vem instalado no computador é menos atraente em processos seletivos das empresas. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Evolv, empresa que faz estudos para recrutamento e processos de seleção. Segundo eles, quem usa navegadores como Chrome e Firefox têm desempenho melhor no trabalho e fica 15% mais na mesma empresa.

As pessoas que se dão ao trabalho de escolher seus programas e não usam o que já vem na máquina, como o Internet Explorer, no caso do Windows, e o Safari, no caso do Mac, mostram maior capacidade de decisão, características procuradas pelos empregadores.

Via Folha