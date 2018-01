Vacas avisam que estão no cio via SMS

Já imaginou vacas mandando SMS que avisam seus donos que elas estão no cio? Parece brincadeira, mas não é. Uma nova tecnologia desenvolvida pela Universidade de Strathclyde, na Escócia, foi implantada na coleira dos animais e monitora atividades e movimentos. Com os dados coletados pelos sensores – os mesmos do Nintendo Wii -, o programa determina se o bovino está em seu período fértil, se engravidou ou se está pronto para dar à luz. As informações são enviadas por mensagem de texto. Hoje, veterinários e fazendeiros precisam fazer exames periódicos para descobrir se os animais podem se reproduzir.

(Via Galileu)