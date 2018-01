Vai ao Lollapalooza? Clique o que só você viu e envie para ‘Estadão’

O Estadão convida os leitores para uma cobertura diferente do Lollapalooza, festival que começa nesta sexta-feira e vai até domingo em São Paulo. Enviem fotos de como estão se divertindo, da sua turma dançando, cantando, detalhes. Faremos uma galeria com olhares bem particulares de vocês.

Usem a criatividade! Vale tudo! Só não vale mandar imagens de artistas em cima do palco. Esse tipo de clique mais, digamos, “convencional” será captado por toda a imprensa, inclusive por nossos fotógrafos que estarão no festival. Queremos o diferente, aquilo que só você viu e viveu. A ideia é mostrar o festival pelos olhos do público.

Para participar, basta postar sua imagem com a hashtag #LollaEstadao no Instagram ou enviar para o e-mail nucleomultimidia@estadao.com

Foto: Divulgação