Vai faltar bacon no mundo todo em 2013, anunciam produtores

Vai faltar bacon e salsicha no mundo em 2013. E é “inevitável”, anunciam produtores do Reino Unido. A culpa, dizem, é do alto custo do milho, necessário para a alimentação dos animais. A seca nos EUA dizimou plantações e tornou os custos exorbitantes.

Por conta disso, no mundo todo, produtores estão abatendo os animais mais cedo, já que não têm condições de arcar com os custos para a alimentação, explica a Associação Nacional de Porco na Grã-Bretanha.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o crescimento de animais mortos já fez com que os EUA tivessem recorde de estoque de carne suína no mês passado: 31% maior do que no mesmo mês de 2011.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A emissora de TV canadense CTV, inclusive, sugere: se você é fã de bacon ou salsicha, estoque no freezer!

Foto: Wikia/Creative Commons