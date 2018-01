Os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro voltaram a tomar as ruas da capital da Venezuela. O líder oposicionista Leopoldo López convocou uma manifestação no centro de Caracas para marcar sua detenção, e foi preso após um discurso. No Instagram, internautas publicaram fotos da prisão e da manifestação; as hashtags mais usadas são #venezuelalalucha e #venezuelasomostodos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

/GABRIELA MARÇAL