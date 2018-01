Vote Hank! Gato concorre a uma vaga no Senado americano

Foto: Reprodução

A disputa pela cadeira do Senado no estado da Virgina, nos Estados Unidos, tem um candidato inusitado. Ele já passou muito tempo na rua, nunca votou e não precisa se vestir com roupas finas para trabalhar: trata-se do gato Hank. O felino disputará com os antigos governadores do estado, George Allen, republicano, e Tim Kaine, democrata.

Hank luta por “leite em todas as tigelas” e a proteção das informações dos consumidores. Na sua página do Facebook, está descrito: “Hank sabe o melhor caminho para os Estados Unidos e um futuro próspero na criação de empregos – que melhorarão a rua, a cidade, o estado e o país.”

O único problema é que candidatos a senador devem ter 30 anos – e Hank nasceu em 2003. Mas contando-se pela idade dos gatos, ele tem 52 anos. Veja o vídeo da campanha do gato:



(Via Huffington Post)