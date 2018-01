1º. de janeiro cai sempre numa segunda-feira

1º. de janeiro sempre cai numa segunda-feira. É isso mesmo. Não importa o ano, boa parte das pessoas encara essa data como a segunda-feira dos próximos 364 dias. Assim, como a segunda é o dia internacional da dieta, é no ano que vem que vou correr 10 quilômetros, parar de fumar, perder três quilos, beber menos, lembrar o aniversário da sogra e por aí vai. Tem gente que chega a fazer listinhas. Eu mesma já fiz, e, por uma dessas maravilhosas forças do destino, deixei-a no teto do carro enquanto arrumava as malas no bagageiro, nem percebi quando meus objetivos voaram naquela segunda-feira, 1º. de janeiro de um ano qualquer.

Como as minhas intenções de ano novo foram pelos ares não me senti obrigada a perseguir nenhuma delas. De fato, fiz companhia ao grupo dos que assumem uma meta não a alcançam ou a abandonam ao longo do caminho, a maiora. Segundo uma pesquisa desenvolvida por psicólogos britânicos da University of Hertfordshire apenas 25% das pessoas que fazem promessas de ano novo, conseguem cumpri-las. As demais, 75%, apesar de seguirem tim-tim por tim-tim as receitas de gurus de autoajuda, falham. Pior, desistir de uma meta estabelecida traz desânimo e mais desapontamento com as situações que se pretende mudar.

A pesquisa traz um alento a quem promete que no “ano que vem vai…”, entre as pessoas que se propuseram pequenas metas o índice de sucesso foi de 35%.

Para 2010, no lugar de fazer promessas, me inspirei na canção So many stars (Sarah Vaughan – ouça) e penso em procurar os sonhos dos meus próximos anos (escrevi penso para não prometer, quem sabe funciona).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feliz 2010, cheio de sonhos, estrelas e belas canções.

Volto dia 04 de janeiro.



So many stars – letra e tradução abaixo:

The dawn is filled with dreams

So many dreams which one is mine

One must be right for me

Which dream of all the dreams

When there’s a dream for every star

And there are oh so many stars

So many stars

The wind is filled with songs

So many songs, which one is mine

One must be right for me

Which song of all the songs

When there’s a song for every star

And there are oh so many stars

So many stars

Along the countless days

The endless nights

That I have searched

So many eyes, so many hearts, so many smiles

Which one to choose

Which way to go

How can I tell, how will I know

Out of oh so many stars

So many stars

(Tradução)

A madrugada está cheia de sonhos

tantos sonhos qual deles é o meu

Um deles deve ser o meu

Qual sonho entre todos os sonhos

quando há um sonho para cada estrela

E há tantas estrelas

tantas estrelas

O vento está cheio de canções

tantas canções, qual será a minha

uma delas deve ser a minha

Qual canção entre todas as canções

quando há uma canção para cada estrela

E há tantas estrelas

tantas estrelas

Por incontáveis dias

infinitas noites

que procurei

tantos olhos, tantos corações, tantos sorrisos

qual deles escolher

qual caminho seguir

Como posso dizer, como saberei

diante de tantas estrelas

tantas estrelas