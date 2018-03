A depressão é cinza

Não é apenas uma metáfora a comparação que muitos portadores de depressão fazem entre a doença e uma nuvem cinza. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Albert-Ludwigs de Freiburg, na Alemanha, indica que as pessoas que sofrem desse transtorno veem o mundo em tons acinzentados mesmo. Liderada por Ludger Tebartz van Elst e publicada na edição de julho da revista “Biological Psychiatry”, a pesquisa revelou que a depressão dilui o contraste entre o preto e o branco.

Para chegar a essa conclusão os cientistas analisaram a resposta das retinas à variação de contrastes de cor em 80 pacientes voluntários, sendo 40 com quadros de depressão. No grupo de pacientes deprimidos a reação da retina aos estímulos de cor foi menor que no grupo de pacientes que não sofria de depressão, e ainda mais frágil nos pacientes com quadros mais graves da doença.

