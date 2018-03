Esquizofrenia e bipolaridade

Fabiano

Até metade do século passado o transtorno bipolar foi chamado de psicose maníaco-depressiva, ganhou essa denominação do psiquiatra alemão Emil Kraepelin, no final dos anos 1900. Atualmente, segundo o Dr. Teng Chei Tung, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e autor do livro Enigma Bipolar, a doença tem a denominação de transtorno bipolar do humor.

Já a esquizofrenia é, segundo o The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, um transtorno psicótico que envolve múltiplos sintomas como alucinações, ideações, engano, comportamento desorganizado.