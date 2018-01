Eu os declaro marido e marido

Casais homossexuais de Maryland, Estados Unidos, aproveitaram os primeiros minutos do ano-novo para se casarem. Maryland foi o sétimo estado americano a aprovar uma lei que permite a união entre pessoas do mesmo sexo e que começa a vigorar neste 01 de janeiro.

James Scales, 68, e William Tasker, 60, juntos há 35 anos, casaram-se logo depois da meia-noite. A união foi oficializada pelo prefeito de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, no prédio da prefeitura. “É difícil acreditar que está acontecendo, disse Scales durante a cerimônia.

Dezenas de outros casais também decidiram oficializar a uinão no primeiro dia de validade da lei. Aprovada em novembro passado, a legislação não veio sem polêmica. Um empresário de transportes, de Annapolis, que entre outros serviços atendia a casamentos, deixou o segmento para não ter de atender a noivos do mesmo sexo, o que colidiria com sua convicções.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(As informações são da AP)

Atualizado às 23h de 01/01/2013