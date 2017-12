Venda de genérico do antidepressivo Cymbalta começa em 6 meses

O genérico do Cymbalta, antidepressivo e analgésico, começará a ser vendido nos Estados Unidos em até 6 meses. Seis laboratórios americanos já receberam autorização da FDA, agência reguladora de medicamentos nos EUA, para fabricar o remédio, cujo princípio ativo é o cloridrato de duloxetina. Foram habilitados os laboratórios Aurobindo Pharma, Dr. Reddy’s Laboratories, Lupin, Sun Pharma Global FZE, Teva Pharmaceuticals USA, e Torrent Pharmaceuticals.

Fabricado pela Eli Lilly, o Cymbalta é um medicamento de referência (inovador), de dupla ação, que age como inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina o que provoca um aumento na neurotransmissão dessas substâncias no sistema nervoso central. É prescrito para tratar principalmente depressão e fibromialgia.

No Brasil, o genérico equivalente ao Cymbalta, o cloridrato de duloxetina, deve começar a ser vendido também em 2014, mas ainda sem data. Uma ação da Eli Lilly do Brasil e sua matriz no exterior tentou retardar o lançamento do genérico exigindo, pelo período de 10 anos, o direito de acesso exclusivo ao dossiê que contém os resultados de pesquisas científicas e testes clínicos realizados para obtenção do registro sanitário do medicamento. Em outubro de 2013, a Advocacia-Geral da União (AGU) assegurou, na Justiça, permissão da Agência Nacional de Vigilância sanitária (Anvisa) para conceder registros a genéricos e similares ao antidepressivo.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos do Brasil, o preço da Duloxetina no mercado brasileiro deve ficar 35% mais barato que o Cymbalta. Uma caixa do medicamento da Eli Lilly com 28 cápsulas de 60mg estava, em dezembro de 2013, em torno de R$ 319,00, o genérico cloridrato de duloxetina brasileiro deve ser vendido por cerca de R$ 207,00.