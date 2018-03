Além dos posts normais, também vou usar o espaço para falar sobre livros. Alguns que li e achei interessante e outros que acabaram de ser lançados. Esse abaixo é um dos que me agradam muito.

Freud – Luto e Melancolia, a sombra do espetáculo

Escrito em 1915, Luto e Melancolia é uma leitura fácil e esclarecedora para quem se interessa por temas como depressão e transtorno bipolar. Nesse livro, a psicanalista Sandra Edler apresenta o texto de Freud, escrito em 1915, e onde ele trata os dois estados que dão nome ao artigo. Os conceitos que Freud dá ao luto e à melancolia aparecem em vários outros livros sobre transtornos mentais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reproduzo aqui um trecho (pág 69):

O núcleo masoquista, tão remoto na organização do psiquismo, desnuda-se no discurso melancólico. O sujeito se tortura com auto-acusações, apresenta-se como responsável pela infelicidade que o rodeia e verbaliza, muitas vezes, que está sobrando e que seu desaparecimento poderia resolver uma série de problemas no ambiente próximo. Não raro insinua a possibilidade de matar-se.

Freud – Luto e Melancolia, a sombra do espetáculo. Sandra Edler. Ed. Civilizaçao Brasileira. 126 págs.