A interdisciplinaridade no tratamento psiquiátrico é o foco do livro “Nutrição em psiquiatria”, de Táki Athanássios Cordás e Adriana Trejger Kochani, que será lançado nesta terça-feira, em São Paulo. Os autores tratam a nutrição na psiquiatria de uma forma geral e não somente na questão dos transtornos alimentares. Entre os temas abordados estão: aspectos psicológicos da alimentação ;a relação atividade física-nutrição no tratamento psiquiátrico; anorexia nervosa e Bulimia nervosa; transtornos do humor;dependência de álcool e de outras drogas;transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.

Nutrição em psiquiatria. Táki Athanássios Cordas e Adriana Trejger Kachani e cols. Ed. Artmed. 416 págs. R$ 68,00 R$ 68,00

Lançamento: 24 de novembro, a partir das 19h

Livraria Martins Fontes

Av. Paulista, 509, São Paulo

Os Autores: Táki Athanássios Cordás: Psiquiatra. Professor Colaborador do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP). Adriana Trejger Kachani: Nutricionista. Doutoranda do Programa de Fisiopatologia Experimental da FMUSP.

Co-autor: Luis Felipe de Oliveira Costa. Médico Psiquiatra. Pesquisador do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein.